Усик із хрестом і красунею в сексі-сукні: оце так зустріч Нового року (фото)

Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, який завдяки гонорару за перемогу над Ентоні Джошуа, очолив рейтинг мільйонерів українського спорту, зустрів 2022-й із неймовірною красунею.

Дружина боксера Катерина, вкоротивши волосся і одягнувши сексуальну білу міні-сукню, змінилася майже до невпізнанності.

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При цьому на самому Усику в новорічну ніч була чорна футболка з величезним хрестом.

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Зазначимо, що, вітаючи українців з роком Тигра, Усик закликав: "Насамперед нам треба бути людьми, а потім нам треба бути тиграми".

Нагадаємо, не далі як 25 вересня, у день перемоги над Ентоні Джошуа, виповнилося 12 років з весілля Усика з Катериною.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Олександр та Катерина разом ще зі школи, після випуску вони почали жити разом, а 2009 року одружилися. Однак був у їхньому житті період, коли пара ледь не розбіглася .

"Я теж людина і потрапив у ці лапи слави. Гадаю, це сталося десь у 2006 році. Мені було 19 років, і я став призером дорослого чемпіонату Європи. І це було вау: я став майстром спорту міжнародного класу, у мене підвищилася зарплата, мені дали премію. Звісно, я вважав, що я дуже крутий. Ми навіть якось посварилися з моєю теперішньою дружиною і розійшлися. Я типу зірка, ходив, як Макгрегор", – розповідав Олександр Усик.

Проте вже 12 років вони живуть у щасливому шлюбі та виховують трьох дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило та Михайло.