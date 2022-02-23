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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
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Усик у ресторані друга Путіна п'є після вторгнення Росії до України (відео)

Павло Василенко
23 лютого, 13:17
Полетівши до Лондона, український боксер тісно стикається там із російським капіталом

Довірена особа Путіна і Усик / Фото: Instagram

Як ми повідомляли, наступного дня після визнання Росією так званих "ЛДНР" та відкритого вторгнення військ РФ на Донбас Олександр Усик залишив Україну.

З'явився Усик у Лондоні,де прийшов подивитися на матч клубу російського олігарха Романа Абрамовича Челсі проти Лілля.

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Але цим стосунки українського боксера з російським капіталом у столиці Великої Британії не обмежилися. Того ж вечора Усик із директором своєї команди Сергієм Лапіним, менеджером Егісом Клімасом та іншим оточенням вирушив на вечерю до Novikov Restaurant у лондонському районі Мейфер.

Відео, як Усик з оточенням цокаються келихами, опублікувала у себе в сторіз одна з учасниць застілля – актриса та телеведуча Лейла Чанкальїні.

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Зазначимо, що ресторан, де відпочивав у Лондоні Усик, належить російському ресторатору та бізнесмену Аркадію Новикову – довіреній особі президента-агресора Володимира Путіна на виборах у РФ 2018 року.

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Раніше ми писали про реакцію Усика на нову агресію Росії щодо України.

"Ніщо не в змозі відвернути Усика, оскільки, в якій би ситуації він не опинився, він завжди намагається знайти позитив. Не думаю, що він навіть стурбований цим. Він сфокусований на справі", – заявив менеджер Усика Егіс Клімас, що разом з ним перебуває зараз у Лондоні.