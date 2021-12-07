Усик у божевільні! Схиблений-схиблений. Оце боксера занесло

Олександр Усик / Фото: Reuters

Олександр Усик, якому навесні доведеться побитися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Фьюрі, зазирнув у майбутнє і розповів, ким міг стати після завершення боксерської кар'єри.

"Чи є у мене потенціал у кіно? Звісно! Взагалі нескромна відповідь. Я б спробував себе у різних ролях. Я міг би драму зіграти – я не жартую. Комедію міг би зіграти. Дурня міг би зіграти чудово. Такого – схибленого-схибленого, але наприкінці фільму виявилося б, що я граю, і весь цей сценарій я придумав. А я такий – у божевільні", – розповів 34-річний Олександр Усик каналу Parimatch Ukraine.

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

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Олександр Усик / Фото: REUTERS

Раніше ми розповідали, як Усик кинув бокс і почав продавати фрукти. Після невдачі у Пекіні-2008 Олександр хотів завершити спортивну кар'єру та зайнятися бізнесом.

"Фрукти продавав – бізнесменом став. Якось я сидів в одному закладі і по телевізору показували бокс. І я так заностальгував, подумав: "Напевно, можна повернутися", – згадав про той період боксер.

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