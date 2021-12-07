10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик у божевільні! Схиблений-схиблений. Оце боксера занесло

Андрій Трофімов
7 грудня, 08:44
Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі розповів, у яких ролях бачить себе у кіно

Олександр Усик / Фото: Reuters

Олександр Усик, якому навесні доведеться побитися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Фьюрі, зазирнув у майбутнє і розповів, ким міг стати після завершення боксерської кар'єри.

"Чи є у мене потенціал у кіно? Звісно! Взагалі нескромна відповідь. Я б спробував себе у різних ролях. Я міг би драму зіграти – я не жартую. Комедію міг би зіграти. Дурня міг би зіграти чудово. Такого – схибленого-схибленого, але наприкінці фільму виявилося б, що я граю, і весь цей сценарій я придумав. А я такий – у божевільні", – розповів 34-річний Олександр Усик каналу Parimatch Ukraine.

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

Олександр Усик / Фото: REUTERS

Раніше ми розповідали, як Усик кинув бокс і почав продавати фрукти. Після невдачі у Пекіні-2008 Олександр хотів завершити спортивну кар'єру та зайнятися бізнесом.

"Фрукти продавав – бізнесменом став. Якось я сидів в одному закладі і по телевізору показували бокс. І я так заностальгував, подумав: "Напевно, можна повернутися", – згадав про той період боксер.

Дивіться, як Усик переміг Джошуа у Лондоні

Реклама