Усик звільнив тренера по СМС. Стали відомі подробиці

Олександр Усик и Джеймс Алі Башир / Фото: K2 Promotions
Американський тренер Джеймс Алі Башир пропрацював з Усиком протягом чотирьох років, але раптово українець не захотів з ним далі співпрацювати.
Свою версію тих подій розповів в інтерв'ю Youtube каналу Тайк Майсон, сам Алі Башир
"Я реально не можу відповісти на це питання. Я досі не розумію, що сталося у наших стосунках.
Я просто отримав СМС, в якому говорилося, що більше в моїх послугах не зацікавлені.
Я прийняв це. Це моя робота. Я бажаю Усику найкращого.
Усик – це професіонал із професіоналів. Щоб я не сказав йому, він це робив. Він завжди поважав мене", – сказав Алі Башир.
Нагадаємо, що Усик провів під керівництвом Башира 10 з 11 поєдинків на профі-рингу, у тому числі і два бої за титул чемпіона світу.
Усик і Башир припинили співпрацю у 2017 році. Причиною такого рішення Олександра стало бажання надалі тренуватися під керівництвом Анатолія Ломаченка, з яким він виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні.