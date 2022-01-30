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Усік подався у футбол: офіційно (відео)

Олег Люлька
30 січня, 17:46
Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі боксер Олександр Усик зіграє за житомирське Полісся

Усик став футболістом Полісся / Фото: Instagram

Підготовка до реваншу з Ентоні Джошуа зачекає. Олександр Усик розпочинає кар'єру футболіста.

"Дорогі друзі, всім здравствуйте! Мене звати Олександр Усик, і я дебютую за команду Першої ліги Полісся (Житомир) – третього лютого у Туреччині на Winter Cup. Дивіться на каналах "Футбол 1/2/3", о 19:00. Поїхали ! Усім – бокс, а потім – футбол" – оголосив на сторінці Полісся в Instagram Олександр Усик.

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Суперником команди Усика 3 лютого у Туреччині буде рівненський Верес.

Усик хвацько грає у футбол / Фото: Instagram

Зазначимо, що у юності Усик займався футболом, але до офіційних матчів справа не доходила.

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"Я грав у півзахисті у сімферопольській Таврії. Для того, щоб йти далі, потрібні були чималі кошти – платити за тренування, поїздки, купувати екіпірування. У моїх батьків, звичайних робітників, не було грошей, щоб сплатити за це все. А секція боксу була безкоштовною", – розповідав раніше Усик.

Олександр Усик / Фото: Instagram

Дивіться, як у вересні Усик побив Джошуа