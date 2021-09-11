11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 17:00 Відео
Металіст 1925 0
Динамо 2
11 вересня 19:30 Відео
Шахтар 2
Дніпро-1 0
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усику, ти тварина! Ураганне відео до бою з Джошуа

Олег Люлька
11 вересня, 22:21
Українського боксера порівняли з торнадо перед поєдинком на лондонському стадіоні "Тоттенгем", де 25 вересня той спробує позбавити Ентоні Джошуа чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і IBF

Усик vs Джошуа - уже 25 вересня / Фото: Instagram

Транслятор головного поєдинку року, в якому 25 вересня зійдуться Олександр Усик і Ентоні Джошуа, представив епічне промо бою.

Усика в ньому називають звіром і порівнюють зі стихією.

Читайте також: Це ж інший вид спорту! Усик показав майстерність, яке не допоможе проти Джошуа

"Неспокійна обстановка в суперважкій вазі. Ворожі сили прямують назустріч одна одній. Два чудовиська, кожне з яких танцює в своєму руйнівному боксерському стилі"

"Ентоні Джошуа – вежа, чиї вибухові кулаки зі швидкістю блискавки вибивають катастрофічні для суперників комбінації"

"Олександр Усик – остерігайтеся цей боксерський розум. Його непередбачувана енергія загрожує розірвати суперважку вагу так само, як і крузервейт. Такого боксерського IQ немає ні в кого"

"Джошуа – Усик на наелектризованому стадіоні 25 вересня – це буде ідеальна буря", – йдеться в промо-ролику від DAZN

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

Читайте також: Який же він дрібний! Усик загубився на фоні спаринг-партнерів

Реклама