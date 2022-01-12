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Усик знову програв: невдалий початок року продовжується

Олександр Трикіша, Андрій Трофімов
12 січня, 15:14
2022 поки важко назвати успішним для Олександра Усика. Чемпіон світу в суперважкій вазі зазнав чергової поразки

Олександр Усик програв дочці у шахи / Фото: REUTERS

Втім, уболівальникам боксера засмучуватися не варто. Фіаско трапилося не на боксерському рингу, а на дивані.

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Побила Усика його власна донька Єлизавета у шаховій партії. Боксер грав білими, але перевага першого ходу йому не допомогла.

Єлизавета – найстарша дитина у сім'ї Усика. Також Олександр із дружиною Катериною виховує синів Михайла та Кирила.

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Кілька днів тому ми писали про бійку Усика у Буковелі: боксера змели за 10 секунд. Такого поєдинку у виконанні славнозвісного українського боксера світ ще не бачив.

До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту Олександр Усик порівняв жінок із квітами та сказав, що їм не місце у професійному боксі.

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