15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Усик проти Вайлдера: прогноз від промоутера Джошуа

Олег Люлька
13 жовтня, 15:20
Після поразки від Тайсона Ф'юрі багато хто поспішив назвати Деонтея Вайлдера збитим льотчиком, проте промоутер Ентоні Джошуа, Едді Гірн, з цим геть не згоден

Вайлдер vs Усик / Фото: Reuters

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що через свій нокаутуючий удар Деонтей Вайлдер досі залишається небезпечним для лідерів надважкого дивізіону, включаючи його підопічного Ентоні Джошуа і українця Олександра Усика.

"Я гадаю, що люди хочуть побачити Вайлдера проти будь-якого суперника. Його бої ніколи не будуть поганими. Він або закінчить поєдинок на спині, або сам когось нокаутує".

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"Мені здається, що Ентоні Джошуа занадто різкий, комбінуючий і технічний для Вайлдера, однак він теж міг би опинитися в нокауті".

"Олександр Усик здатний зводити Уайлдера до школи, але також міг би потрапити у нокаут. У Деонтея завжди будуть шанси, в будь-якому бою, в якому він бере участь", – наводить слова Гірна Fightnews.

"Дві солодкі булочки" для Усика / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, відразу після поразки Деонтея Вайлдера нокаутом від Тайсона Ф'юрі промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Ф'юрі буде солодкою булочкою для Усика, а Вайлдеру взагалі порадив зав'язувати з боксом, назвавши його трупом.

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