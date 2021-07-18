Усик переможе Джошуа, а потім... Промоутер розкрив умови контракту

За словами Олександра Красюка, в разі перемоги Усика над Джошуа наприкінці вересня в Лондоні, суперники зустрінуться в ринзі ще раз – в договорі прописаний реванш

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що робитиме його підопічний, якщо в найближчому бою переможе свого британського суперника Ентоні Джошуа.

У такому разі Усик проведе з Джошуа реванш.

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"Усе готово. Наступного тижня буде оголошення бою. Затримки не було. Був просто процес узгодження під час роботи з паперами, зі свого боку я мав забезпечити не тільки один бій, але і матч-реванш. Уже відомо, що в разі перемоги Усика Джошуа захоче провести матч-реванш, – наводить слова Красюка Planet Sport. – Ми ставимося до цього дуже серйозно, і, щоб уникнути непорозумінь після перемоги Усика, ми витратили додатковий час на узгодження питань, які можуть виявитися справді важливими після його перемоги"

"Для Усика не буде перебільшенням сказати, що на нього чекає бій всього його життя", – каже Красюк

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

ЯК УСИК ПЕРЕМОЖЕ ДЖОШУА: РЕЦЕПТ

"Коли Усик демонструє свої навички, йому не потрібен удар, щоб виграти бій. Невже олімпійський чемпіон в суперважкій вазі, абсолютний чемпіон в крузервейті не володіє динамітним ударом? Вау, це не так. Будь-який боєць, навіть початківець в аматорських боях, може нокаутувати іншого. Це нескладно. Складно навчитися правильно завдавати удар в підборіддя, а це боксерські навички. Я цілком упевнений в Усикові", – додав Красюк

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

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Нагадаємо, поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа має відбутися 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні. Очікується, що арена збере 67 тисяч уболівальників.