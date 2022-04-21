Усик відмовився від спілкування з пресою – боксер назвав причину

Олександр Усик / Фото: Instagram

У липні має відбутися бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. У вересні минулого року українець здолав AJ і забрав чемпіонські пояси за версією WBO, WBA, IBF у надважкій вазі.

Усік вже розпочав підготовку до поєдинку. Українець настільки сконцентрований на битві з Джошуа, що навіть не замислюється над подальшими суперниками. Імовірними опонентами Усика можуть стати Ф'юрі або Уайт, які зійдуться цієї суботи.

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"Зараз я готуюся до свого другого бою проти Ентоні Джошуа. Ось на чому зараз зосереджений. І буду навіть краще підготовлений до нього, ніж до першого поєдинку. Намагаюся ізолюватися від усіх і просто думати про бій. Зараз взагалі не спілкуюся з пресою, але для німецьких фанатів зробив виняток".

Нагадаємо, що бій проти Джошуа був на межі зриву через війну в Україні. У перші дні після повномасштабного вторгнення Росії Олександр повернувся на батьківщину і вступив до лав тероборони.

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Втім, наприкінці березня Усик все ж таки залишив Україну заради підготовки до бою. Боксер вважає, що перемогою над Ентоні він може принести країні значно більше користі.