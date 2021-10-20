Усик відпочиває! Ломаченко набрав два мільйони підписників у Instagram

Усик показує, хто - номер один / Фото: Instagram
Навіть без титулів, втрачених у бою з Теофімо Лопесом, Василь Ломаченко продовжує стрімко набирати популярність у соціальних мережах. Сьогодні кількість його підписників в Instagram перевалила за два мільйони!
Дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко став першим українським спортсменом, які досяг такого показника!
На момент публікації армія підписників Ломаченка становила 2 016 000 людей.
Це більш ніж на 400 тисяч більше, ніж у його найближчого переслідувача і кума – Олександра Усика, який за останній час обійшов у рейтингу Олександра Зінченка, відсунувши того на третю сходинку.
Наші спортсмени в Instagram. ТОП-10
1. Василь Ломаченко (бокс) – 2 016 000 підписників
2. Олександр Усик (бокс) – 1 607 000
3. Олександр Зінченко (футбол) – 1 465 000
4. Андрій Шевченко (футбол) – 1 031 000
5. Еліна Світоліна (теніс) – 827 000
6. Іван Редкач (бокс) – 719 000
7. Володимир Кличко (бокс) – 644 000
8. Андрій Лунін (футбол) – 517 000
9. Дар'я Білодід (дзюдо) – 496 000
10. Олексій Торохтій (важка атлетика) – 435 000
Нагадаємо, наступний бій Василь Ломаченко проведе 11 грудня у Нью-Йорку – його суперником буде Річард Коммі з Гани на прізвисько Термінатор.
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