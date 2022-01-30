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Усик нарозхват. В Америці намалювався брюхатий претендент на титули українця

Сергій Шаховець
30 січня, 15:25
Американський супертяж Тревор Браян кинув виклик трьом титанам хевівейту – Тайсону Фьюрі, Олександру Усику та Ентоні Джошуа. Але чи візьмуть вони його заяви до уваги?

Тревор Брайан мріє про бій з Усиком / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Тревор Браян успішно провів захист регулярного чемпіона світу за версією WBA. 32-річний Брайан переміг Джонатана Гуїдрі роздільним рішенням суддів.

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Перемога закрутила голову американцеві і тепер він має намір вийти на ринг проти зірок суперважкого дивізіону.

"Тревор Брайан тут надовго. Я показав це сьогодні. Я ставатиму тільки краще і продовжуватиму вдосконалювати свої навички. Я працював до фінального гонгу.

Я покажу свої таланти за кордоном. Я влаштую бої з бійцями з топ-3, чи то Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа чи Олександр Усик. Я заслуговую на ці поєдинки.

Цей бій був для мене сходинкою догори. Повага до Джонатана Гуїдрі. Він був складним суперником", – наводить слова Тревора Брайана fightnews.info.

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Зазначимо, що Тревор Брайан явно не входить до найближчих планів чудової трійці.

Як відомо, Ентоні Джошуа готується до реваншу з Олександром Усиком, який має відбутися в квітні або червні.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

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А Тайсон Ф'юрі по повній програмі троліт Ділліана Вайта – свого найближчого суперника.

Ф'юрі кинув виклик Вайту

За підсумками цих поєдинків, промоутери збираються організувати мегафайт за титул абсолютного чемпіона в хевівайті.

Отже, Тревору Браяну доведеться трохи почекати.