Усик нарозхват. В Америці намалювався брюхатий претендент на титули українця

Тревор Брайан мріє про бій з Усиком / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні
Тревор Браян успішно провів захист регулярного чемпіона світу за версією WBA. 32-річний Брайан переміг Джонатана Гуїдрі роздільним рішенням суддів.
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Перемога закрутила голову американцеві і тепер він має намір вийти на ринг проти зірок суперважкого дивізіону.
"Тревор Брайан тут надовго. Я показав це сьогодні. Я ставатиму тільки краще і продовжуватиму вдосконалювати свої навички. Я працював до фінального гонгу.
Я покажу свої таланти за кордоном. Я влаштую бої з бійцями з топ-3, чи то Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа чи Олександр Усик. Я заслуговую на ці поєдинки.
Цей бій був для мене сходинкою догори. Повага до Джонатана Гуїдрі. Він був складним суперником", – наводить слова Тревора Брайана fightnews.info.
Зазначимо, що Тревор Брайан явно не входить до найближчих планів чудової трійці.
Як відомо, Ентоні Джошуа готується до реваншу з Олександром Усиком, який має відбутися в квітні або червні.
А Тайсон Ф'юрі по повній програмі троліт Ділліана Вайта – свого найближчого суперника.
За підсумками цих поєдинків, промоутери збираються організувати мегафайт за титул абсолютного чемпіона в хевівайті.
Отже, Тревору Браяну доведеться трохи почекати.