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Усик побив Індіанця. Що сталося вісім років тому у Києві

Любомир Луканюк
9 листопада, 13:53
Свій перший бій у професіоналах Олександр Усик провів у столичному Палаці спорту, де достроково переміг мексиканця Феліпе Ромеро

Ромеро намагається влучити в Усика / Фото: Сергій Ніколаєв

9 листопада 2013 року дебютний бій на професійному рингу провів чемпіон світу-2011, олімпійський чемпіон-2012 Олександр Усик.

Для Усіка до Києва привезли мексиканця Феліпе Ромеро на прізвисько Індіанець. На той момент він мав 16 перемог і 7 поразок на профі-рингу.

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За регламентом це був шестираундовий поєдинок у важкій ваговій категорії.

У рингу домінував Усик. У третьому раунді він відправив суперника до нокдауну. А в п'ятому раунді кут мексиканця викинув білий рушник після того, як Ромеро пропустив удар у голову.

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Дострокова перемога Усика стала початком шляху до звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі та чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі.

Дивіться унікальні кадри бою Усик – Ромеро:

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/ Фото: Сергій Ніколаєв