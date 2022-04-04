Усик виснажений, худий: тренер шокований станом боксера

Відчуйте різницю: Усик у Празі і після першого бою з Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий британський тренер Пітер Ф'юрі вважає, що Ентоні Джошуа має перевагу над Олександром Усиком у реванші.

Дядько Тайсона Ф'юрі боїться, що на українця психологічно тисне ситуація на батьківщині. Хоча Усик поїхав готуватися до бою до Праги.

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"Джошуа буде важко перемогти Усика, але він має перевагу. Кілька днів тому я дивився на Усика, і він виглядав виснаженим, худим. Війна в Україні дуже сильно на нього вплинула. Це в будь-якому випадку може бути підходящий момент для Джошуа, адже невідомо чи побачимо ми такого ж доброго Усика, як раніше.

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Те, що відбувається в Україні – жахливо. І Усик тримає це в голові. Що може стати важливим фактором у бою з Джошуа", – цитує Ф'юрі Isport.

Одне з останніх фото Усика опублікував фітнес-тренер Володимир Йосипчук. Він зустрів боксера у магазині Праги.

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Нагадаємо, поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії.