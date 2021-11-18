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Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
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"Усик хоче битися з Ф'юрі": промоутер сказав, коли буде бій

Олег Люлька
18 листопада, 11:50
Олександр Усик проведе бій з Тайсоном Ф'юрі наприкінці наступного року – вже після того, як захистить свої пояси в реванші з Ентоні Джошуа

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Напередодні промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій з Усиком – пріоритет Циганського короля на весну.

Олександр Красюк, представник Усика, підтвердив, що Усик згоден побитися з Ф'юрі – але наприкінці наступного року, спершу провівши реванш з Ентоні Джошуа.

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"Навколо бою Ф'юрі – Усик точаться розмови. І ми кілька разів чули, що люди намагалися вийти на Джошуа та Усика з цією пропозицією. Але зараз ми перебуваємо в ситуації, в якій маємо влаштувати реванш, бо він зафіксований у нас на папері, ми дали своє слово і скріпили його підписом. Я не думаю, що у когось будуть причини змінити своє рішення, до того ж порушивши обіцянку. На цьому етапі ми зосереджені на реванші", – наводить слова Олександра Красюка Fightnews з посиланням на Boxing UK.

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

"Чи хоче Усик битися з Ф'юрі? Так, – каже Красюк. – Але зараз я кажу про нашу спільну позицію. Усик – не та людина, яка гнатиметься за найбільшим гонораром, порушивши свої зобов'язання за контрактом. Це не дуже розумно. Усик дуже впевнений у собі, тому він хоче побитися з Джошуа і показати, що може знову перемогти. Потім він перейде до Тайсона Фьюрі".

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

"Це великий виклик для Усика – провести три бої поспіль з елітними суперважами, але він тут заради цього. Він хоче кинути виклик собі, побачити, наскільки він хороший", – зауважив Красюк.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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Раніше можливими строками для бою Усик – Ф'юрі називали вересень-жовтень 2022 року.

Дивіться, як Ф'юрі недавно нокаутував Вайлдера