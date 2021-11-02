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Усик – Ф'юрі: промоутер Джошуа назвав переможця

Олег Люлька
2 листопада, 08:22
Едді Гірн припустив, як би завершився поєдинок між Олександром Усиком та Циганським королем за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Промоутер ставить на свого земляка

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, який напередодні отримав свої пояси за перемогу над Ентоні Джошуа, не зміг би впоратися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Таку думку висловив промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн.

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"Гадаю, Ф'юрі би побив Усика. За рахунок маневреності, за рахунок переваги в антропометрії", – наводить слова Гірна Vringe.

"Це був би чудовий бій, але я не здивуюся, якщо стилістично він видасться не найвидовищнішим", – додав Гірн.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

При цьому Едді закликав не скидати з рахунків свого підопічного Ентоні Джошуа.

"Я все ще вірю, що Джошуа може побити і Усика, і Ф'юрі", – вважає Гірн.

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, у березні-квітні Усик проведе реванш із Джошуа.

У ті ж строки має провести свій наступний бій Тайсон Ф'юрі, суперником якого, не виключено, стане Ділліан Вайт.

Якщо Олександр та Тайсон у своїх поєдинках навесні переможуть, вже у вересні-жовтні можливий бій Усик – Ф'юрі.

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