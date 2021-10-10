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Усик, Ф'юрі йде за тобою! Британець розправився з Вайлдером і зберіг титул

Олександр Трикіша
10 жовтня, 07:44
Британський боксер Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі, перемігши американця Деонтея Вайлдера. Супердвобій пройшов в Лас – Вегасі

Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера / Фото: Getty Images

Вайлдер почав бій жваво, але вже в третьому раунді опинився в нокдауні. Здавалося, бій зараз закінчиться, але американця врятував гонг. Ми вели докладний онлайн бою Ф'юрі – Уайлдер.

А в наступному раунді Вайлдер двічі! відправив Ф'юрі на канвас! Після цього вже й Ф'юрі виглядав не таким свіжим.

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Проте, в подальшому Вайлдер не зміг нав'язати супернику бій. Він ледь пересувався на ринзі і сподівався тільки на лакіпанч. Але цього не сталося.

Ф'юрі монотонно бив суперника, ще раз відправивши в нокдаун в 10-му раунді, а в наступній трихвилинці все було вирішено – Вайлдер звалився на канвас знесилений і рефері одразу ж зупинив бій!

Наші оцінки на момент зупинки бою:

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Подейкували, що переможець бою Ф'юрі – Вайлдер отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок з чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком.

Інакше переможець бою Ф'юрі – Вайлдер повинен буде провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі Ділліана Уайта.

Результати андеркарту:

  • Роберт Хеленіус переміг Адама Ковнацкі
  • Ефе Аджагба поступився Франку Санчесу
  • Робейсі Рамірес переміг Орландо Гонсалеса Руїса
  • Едгар Берланга переміг Марсело Естебана Косереса
  • Джуліан Вільямс поступився Володимиру Ернадесу
  • Джаред Андерсон переміг нокаутом Володимира Терьошкіна
  • Віктор Вихрист нокаутував Майка Маршалла
  • Брюс Каррінгтон переміг Сесара Канту

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