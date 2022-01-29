Усик – Джошуа: нові строки бою

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Після того як зірвався поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі за звання короля хевівейту, актуальною для українця знову стала підготовка до реваншу з Ентоні Джошуа.

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Однак і тут уболівальникам доведеться запастися неабияким терпінням, адже проведення повторного поєдинку Усик – Джошуа затягується.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

"Наразі ми говоримо про квітень для Ф'юрі проти Вайта і, можливо, травень для Джошуа проти Усика", – заявив напередодні промоутер Вайта та Джошуа Едді Гірн.

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Проте промоутер Ф'юрі, Боб Арум, сьогодні назвав ще пізніші строки для поєдинку Усика з Джошуа.

"Вони проведуть бій у червні", – сказав Арум.

Фаворитом на проведення реваншу називається Лондон. Як варіант – стадіон "Вемблі". Але не виключено, що Усик з Джошуа поб'ються на Близькому Сході.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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При цьому Арум дав зрозуміти, що вболіватиме за Усика, щоб наприкінці року саме з ним Ф'юрі побився за звання абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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