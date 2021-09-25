Усик – Джошуа: коли і о котрій дивитися бій

Ентоні Джошуа і Олександр Усик зійдуться на рингу 25 вересня / Фото: REUTERS

25 вересня Джошуа захищатиме свої титули WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі від зазіхань обов'язкового претендента. Дивитися Усик – Джошуа можна на нашому сайті.

Читайте також: Усик – Джошуа: де дивитися бій

О котрій почнеться бій:

Реклама

Вечір боксу розпочнеться о 20:00. Всього заплановано сім поєдинків, включаючи бій Усика. Відзначимо, що в андеркарті виступлять ще два українця – Максим Продан і Даніель Лапін.

Реклама

Список андеркарту бою Усик – Джошуа:

Даніель Лапін (4-0, 0 КО) – Павел Мартинюк (4-7, 4 КО)

Крістофер Ослі (12-0, 9 КО) – Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)

Максим Продан (19-0-1, 15 KO) – Флоріан Марку (8-0-1, 6 КО)

Кемпбелл Гаттон (3-0, 0 КО) – Сонні Мартінес (2-4, 0 КО)

Каллум Сміт (27-1, 19 КО) – Ленін Кастільо (21-3-1, 16 КО)

Лоуренс Околі (16-0, 13 КО) – Ділан Прашовіч (15-0, 12 КО)

Читайте також: Усик отримав благословення в російській церкві в Лондоні

Очікується, що бій Усик – Джошуа почнеться не раніше 12 години ночі за київським часом. До речі, промоутер Едді Гірн раніше розповідав, що початок бою підлаштували для зручності українських уболівальників, тому в Лондоні він почнеться незвично рано – о 22:00.

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters