25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 15’
Рух
Динамо
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Усик – Джошуа: коли і о котрій дивитися бій

Олександр Трикіша
25 вересня, 18:13
Сьогодні в Лондоні відбудеться грандіозний боксерський вечір, головною подією якого стане супердвобій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа за чотири чемпіонські пояси

Ентоні Джошуа і Олександр Усик зійдуться на рингу 25 вересня / Фото: REUTERS

25 вересня Джошуа захищатиме свої титули WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі від зазіхань обов'язкового претендента. Дивитися Усик – Джошуа можна на нашому сайті.

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О котрій почнеться бій:

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Вечір боксу розпочнеться о 20:00. Всього заплановано сім поєдинків, включаючи бій Усика. Відзначимо, що в андеркарті виступлять ще два українця – Максим Продан і Даніель Лапін.

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Список андеркарту бою Усик – Джошуа:

  • Даніель Лапін (4-0, 0 КО) – Павел Мартинюк (4-7, 4 КО)
  • Крістофер Ослі (12-0, 9 КО) – Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)
  • Максим Продан (19-0-1, 15 KO) – Флоріан Марку (8-0-1, 6 КО)
  • Кемпбелл Гаттон (3-0, 0 КО) – Сонні Мартінес (2-4, 0 КО)
  • Каллум Сміт (27-1, 19 КО) – Ленін Кастільо (21-3-1, 16 КО)
  • Лоуренс Околі (16-0, 13 КО) – Ділан Прашовіч (15-0, 12 КО)

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Очікується, що бій Усик – Джошуа почнеться не раніше 12 години ночі за київським часом. До речі, промоутер Едді Гірн раніше розповідав, що початок бою підлаштували для зручності українських уболівальників, тому в Лондоні він почнеться незвично рано – о 22:00.

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

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