Усик повинен пустити кров! Названо єдиний спосіб зупинити Ф'юрі

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Джеймс Алі Башир, який раніше тренував Олександра Усика, розповів за рахунок чого українець зможе перемогти Тайсона Ф'юрі.

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"Усик – боксер, який знаходиться в хороших кондиціях і відмінно готується до боїв. Олександр думає в рингу. Він не просто боксер, а думаючий боксер. Він завжди випереджає суперника на два кроки.

Тайсон Ф'юрі вийде, спробує навалитися на нього, розтерзати, відлупцювати і вимотати його. Таким буде його план. Я б сам зробив так. Я б не намагався боксувати з Усиком. Я б постарався розтерзати і відлупцювати його, зробити все, що я можу, щоб вимотати Олександра. Але, як я сказав, Усик – думаючий боєць, і по швидкості мислення він завжди випереджає опонента. Я бачу, що Усик впевнено переможе Ф'юрі за очками.

Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Швидше за все, Усик переможе його суддівським рішенням. Ф'юрі – великий хлопець, він добре тримає удар. Єдиний спосіб зупинити його достроково, який дійсно доступний для Усика, – нанести йому розсічення. Це можливо, якщо Усик пустить Ф'юрі кров, але якщо цього не станеться, то я думаю, що Олександр переможе за очками завдяки боксерським навичкам", – цитує Башира Fightnews.info.

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Нагадаємо, що один боксер вже завдав Ф'юрі сильне розсічення. Це був Отто Валлін. Але Тайсон зумів продовжити поєдинок і виграв за очками.

До речі, раніше стало відомо, що Циганський король передумав йти. Ф'юрі натякав, що може завершити кар'єру вже зараз. Однак батько боксера заявив, що ми ще побачимо, як мінімум, два його поєдинки.