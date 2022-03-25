Усик робить неймовірне – протистоїть відморозку!

Усик захищає Україну від диктатора / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексчемпіон світу з боксу Тоні Белью захоплюється Олександром Усиком, який захищає Україну від фашистів Росії.

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Белью впевнений, що реванш Усика з Джошуа можна й перенести, якщо захоче українець.

"Те, через що Олександр Усик проходить у своєму житті, – це жахливо. Яка ж Усик людина, яка особистість! Нам не варто навіть говорити про спорт, коли йдеться про те, що зараз відбувається в Україні.

Белью отримав на горіхи від Усика, але номером один його не визнає / Фото: Getty Images

Я просто його дуже поважаю. Усик робить неймовірне. Він протистоїть тирану та відморозку. Це заслуговує на велику повагу. Світ має об'єднатися та припинити те, що відбувається в Україні. Не можна говорити про бій із Джошуа, поки людина бореться в Україні на довбаній війні", – цитує Белью fightnews.info .

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Усік та Белью зустрілися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

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Олександр нокаутував Тоні у восьмому раунді.

Раніше ми писали, що найближчим часом стануть відомі дата та місце реваншу двох суперважковаговиків – українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа.