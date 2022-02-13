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Усик – чемпіон! Такого трофея у боксера ще не було

Олексій Андрейцев
13 лютого, 15:07
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик святкує чергову перемогу. Боксер поповнив колекцію трофеїв, навіть не виходячи на ринг

Усик став переможцем футбольного турніру у Туреччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Домінатор хевівейту Олександр Усик має у своїй колекції медалі чемпіонату світу та Європи серед любителів, золото Олімпіади-2012, звання абсолютного чемпіона у крузервейті та трофей Мухаммеда Алі за перемогу у Всесвітній боксерській суперсерії.

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А тепер у його колекції з'явився ще один трофей. Зовсім не пов'язаний з боксом! Зокрема, Усик став чемпіоном у футболі!

Боксер провів всього 15 хвилин як футболіст, але цього вистачило, щоб стати переможцем товариського турніру Winter Cup 2022 у Туреччині, де він грав за Полісся із Житомира.

У головному матчі турніру проти Металіста Усик участі не брав і навіть не потрапив у заявку команди. Ймовірно, на той момент боксер уже залишив розташування клубу, тому що його немає навіть на спільних фото з нагородження. Можливо, Усик образився, що його заганяли під час тренування.

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Втім, боксер відзначився у соцмережах клубу, наставивши лайків під святковими фото.