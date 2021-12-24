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Усик – велика загроза для Канело. Названий переможець бою двох абсолютів

Сергій Шаховець
24 грудня, 12:53
Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч зробив свій прогноз можливого мегафайту Олександр Усик – Сауль Альварес

Сауль Альварес не має шансів у бою з Усиком / Фото: Getty Images

Мексиканець Сауль "Канело" Альварес вирішив піти на підкорення п'ятої вагової категорії – крузервейту, де панував Олександр Усик. Тепер перспектива побачити майбутній бій Канело – Усик стає все більшою реальністю.

Але найкращому боксеру світу незалежно від вагової категорії буде складно впоратися з українцем, вважає екс-чемапіон світу Карл Фроч.

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"Мені здається, що будь-який топовий боєць із напівважкої та першої важкої ваги – це загроза для Канело.

Я не знаю, чи зможе Усик спуститися назад у крузервейт для цього бою, але думаю, що Усик переміг би Канело.

Він надто великий для нього", – сказав Карл Фроч порталу Sky Sports.

Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Раніше ми повідомляли, що якщо бій Усика і Канело відбудеться, то це буде не хевівейт і не крузервейт, а щось середнє між ними. Таку заяву зробив відомий промоутер Едді Гірн.

Цікаво, що Усик уже заявив, що не проти побитися з Канело. "Якщо він хоче боксувати зі мною в крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зазначив українець.

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Усик безжальний не тілько в боксі / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в наступному поєдинку найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль Альварес спробує стати чемпіоном у новій вазі – 86,2 кг. На травень у мексиканця намічено бій за титул WBC проти переможця січневого поєдинку Ілунги Макабу та Табісо Мчуну.

/ Фото: Twitter