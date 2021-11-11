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Вусатий і в касці: у Мережу злили кумедне дитяче фото Мессі

Олександр Трикіша
11 листопада, 20:15
Популярний футбольний Instagram-канал 433 опублікував дитяче фото знаменитого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. У всякому разі, саме форварда ПСЖ упізнали підписники каналу

Ліонель Мессі в дитинстві і зараз / Фото: Instagram, REUTERS

Редактори каналу десь розкопали дитяче фото аргентинця, на якому він позує у червоному плащі з малюнком пінгвіна та шахтарській касці на голові.

Образ доповнюють приклеєні вуса та безтурботна посмішка майбутнього шестиразового володаря "Золотого м'яча".

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Раніше в Мережі опублікували перше інтерв'ю з юним Ліонелем Мессі. Легендарний футболіст розпочинав свою кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз, де дав своє перше інтерв'ю після успішного матчу.

До речі, раніше з'явилася інформація, що Барселона вирішила повернути Мессі. Лише у серпні Ліонель перебрався з Каталонії до Парі Сен-Жермен, але на "Камп Ноу" вже заговорили про його повернення.

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З Барселоною Мессі 10 разів став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів та по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.