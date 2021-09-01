Програв битву за золото на фініші. Український плавець став другим у стометрівці брасом

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У запливі на 100 метрів брасом Україна розраховувала на медалі вищої проби. Наші надії були пов'язані з виступом Олексія Федини – п'ятиразового чемпіона Паралімпійських ігор.

У фіналі 100-метрівки брасом українську збірну представляли три спортсмени – Олексій Федина, Сергій Кліпперт і Данило Чуфаров.

Стартові 50 метрів були за Олексієм, який випереджав своїх суперників. Здавалося золото буде українським, але на фініші Федину випередив Валі Ісрафілов з Азербайджану. Бронзу завоював представник ПКР Артур Саіфутдінов. Два інших українці Сергій Кліпперт та Данило Чуфаров фінішували на п'ятому і шостому місцях.

Ще одну нагороду у плаванні завоювала Ярина Матло. Українська плавчиня виступала на дистанції 100 метрів брасом, клас – S12.

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У фінальному запливі з великою перевагою першою була бразильська спортсменка Марія Гомес Сантьяго. Другою була представниця ПКР Дарина Лук'яненко. Українка Ярина Матло фінішувала третьою, в її активі бронза.

Сьогодні українські паралімпійці виграли сім медалей: золото, два срібла і чотири бронзи.

Всього на рахунку України 74 медалі: 16 золотих, 35 срібних і 23 бронзові. У загальному медальному заліку Україна посідає шосте місце.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020