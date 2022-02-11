Упала раз, два, три: росіянка завалила прокат після допінгу

Каміла Валієва / Фото: Reuters

15-річна Каміла Валієва, яка погоріла на допінгу, припустилася трьох падінь на тренуванні довільної програми під час зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Допінг-грішниця двічі впала з четверного тулупа та один раз – з потрійного фліпа, повідомляє Чемпіонат.

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Нагадаємо, сьогодні Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу Каміли Валієвої.

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Тепер Спортивний арбітражний суд Лозанни має вирішити, чи забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 у командному турнірі фігуристів і чи залишати Валієву на Іграх для участі в особистій першості.

Суд має ухвалити рішення до 15 лютого, коли відбудеться коротка програма у жінок.

Американський журналіст: дівчинку накачали / Фото: Колаж: Сьогодні

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Який допінг вживала Каміла Валієва

Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, додали до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсмену працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії .