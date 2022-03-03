Приниження окупанта. Подивіться, що Італія зробила з прапором РФ

Прапор агресора опустили найнижче / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Біатлоністка збірної Молдови Алла Гіленко, яка народилася на Чернігівщині, записала відео на підтримку України. На ньому українка показала, як ставляться до росіян в Італії.

"Усім привіт із Ріднау, який готується до Кубка IBU. Тут прапори всіх країн. Ось прапор Молдови – країни, за яку я виступаю. Тому що я спортсменка збірної Молдови. Але я – українка, і моя батьківщина – Україна. І зараз там війна. І подивись, Україно, он прапор України! А тепер дякую, Італія. Ви подивіться, що вони зробили з прапором країни-агресора. Дякую, Італія, і слава Україні!" – сказала Гіленко.

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Раніше ми повідомляли, що Росію та Білорусь вигнали зі світового біатлону. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) усунув російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.