Унікальна спортсменка поїде на Олімпіаду майже в 50 років! Вона працювала у поліції і думала про самогубство

Клаудія Пехштайн на Олімпіаді-1992 і після кваліфикації на Ігри-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортсменка на етапі Кубка світу в Калгарі стала 11-ю у мас-старті. Німкеня піднялася на 17-те місце у світовому рейтингу, це дало їй право змагатися у мас-старті на Іграх.

Чим унікальна Пехштайн

Клаудія виступала на Олімпійських іграх сім разів! Це рекорд для жінок! Перші її Ігри – в Альбервілі-1992.

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Німецька ковзанярка має у своєму активі п'ять золотих, дві срібні та дві бронзові олімпійські медалі.

Думала про самогубство

Олімпіаду у Ванкувері-2010 Пехштайн пропустила через дискваліфікацію.

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У лютому 2009 року в крові Клаудії було виявлено аномальні зміни, і вона була знята з наступних змагань. 3 липня 2009 року Міжнародний союз ковзанярів затвердив дискваліфікацію на два роки (до 9 лютого 2011 року), через що Пехштайн пропустила Ігри-2010.

Спортсменка завжди стверджувала, що допінг не приймала та подавала апеляцію до арбітражного спортивного суду в Лозанні, проте вона була відхилена.

Після закінчення дискваліфікації низка чиновників ISU визнавали, що припустилися помилки. 15 березня 2010 року медики, які проводили повне медичне обстеження Пехштайн, оголосили, що причиною аномальних змін у крові спортсменки є спадкова хвороба крові – сфероцитоз.

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Під час дискваліфікації ковзанярка працювала в поліції, а також коментувала змагання на німецькому телебаченні. Тяжко переживала своє відлучення від спорту, зверталася за допомогою до психіатра. Пізніше Пехштайн написала у своїй автобіографії, що планувала покінчити життя самогубством.

Вікові рекорди

Пехштайн через два дні після завершення Олімпіади – 22 лютого – виповниться 50 років. Вона одна з найстаріших учасниць Ігор в історії.

Найстаршою учасницею Олімпійських ігор вважається канадська керлінгістка Шеріл Бернард, яка виступила у Пхенчхані у 51 рік.

Але якщо Пехштайн виграє золото Пекіна-2022, то стане найвіковішою олімпійською чемпіонкою. Поки що рекорд належить канадській керлінгістці Шеріл Нобль. Вона стала чемпіонкою Ігор-2002 у віці 49 років та 147 днів.