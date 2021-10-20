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Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
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Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Унікальна оцінка за матч Шахтар – Реал: найкращий і найгірший гравці

Олег Люлька
20 жовтня, 10:29
Найгіршим гравцем поєдинку Ліги чемпіонів у Києві аналітики визнали капітана Шахтаря Кривцова, а найкращим – капітана Реала Бензема

Бензема у Києві був в ударі / Фото: Reuters

За підсумками матчу третього туру ЛЧ на НСК "Олімпійський", в якому Шахтар програв Реалу 0:5, аналітичний портал WhoScored визнав найкращим гравцем матчу форварда гостей Каріма Бензема.

Французький нападник, на рахунку якого п'ятий гол у цій зустрічі, отримав унікальну оцінку – 10 із 10 можливих.

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ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ РЕАЛА

При цьому найнижча оцінка з усіх футболістів, які брали участь у грі, дісталася захисникові Шахтаря Сергію Кривцову (5,2). Саме він зрізав м'яч у свої ворота в боротьбі з Бензема, що поклало початок перемозі Реала.

Правда, на думку тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, в тому моменті Бензема був у чистому офсайді.

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ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ШАХТАРЯ

Нагадаємо, в паралельному матчі групи D Інтер обіграв удома Шериф 3:1.

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З одним очком після трьох турів Шахтар ризикує залишитися без єврокубкової весни.

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