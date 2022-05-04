Помри, погань! Російський спортсмен біг у футболці з гербом України

Антонов фінішує в українській футболці. Фото E1.RU
У Єкатеринбурзі скандалом завершився легкоатлетичний забіг "Травнева гроза". На нього звернув увагу головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. До речі, нещодавно Соловйов фотографувався у Маріуполі.
Телеведучому не сподобався одяг одного з учасників.
"Зверніть увагу на футболочку спортсмена", – написав Соловйов у соцмережах.
На фото уральський бігун Олександр Антонов, який посів друге місце. Він фінішував у футболці з гербом України.
"На мене посипалися тонни хейту в соцмережах, я навіть не заходжу, блокую людей. Зрозуміло, що серед них є і боти, і реальні люди, але їх незліченна кількість. "Помри, погань" – це найбезневинніше", – розповів Олександр Антонов в інтерв'ю E1.RU.
Раніше ми розповідали, як українська спортсменка покидала Київ після нападу Росії. Катерина Климюк йшла пішки 12 кілометрів.