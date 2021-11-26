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Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
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Помер легендарний тренер Зорі. Він досяг з клубом космічного результату

Любомир Луканюк
26 листопада, 21:10
Герман Зонін зробив Зорю першою командою не зі столиці союзної республіки, яка стала чемпіоном СРСР з футболу

Герман Зонін навіть трохи потренував збірну Союзу

Сьогодні пішов із життя легендарний футбольний тренер Герман Семенович Зонін. Йому було 95 років.

Фахівець запам'ятався роботою у луганській Зорі, пітерському Зеніті, збірній Бірми. Провів навіть турне Південною Америкою на чолі збірної СРСР.

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Але зірковий час Германа Зоніна пробив 1972 року. Тоді він привів Зорю до перемоги в чемпіонаті Радянського Союзу. Це був перший випадок, коли команда не зі столиці союзної республіки стала чемпіоном СРСР із футболу.

Турнірна таблиця чемпіонату СРСР 1972:

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Чемпіонське фото Зорі:

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Останні роки Герман Зонін жив у Санкт-Петербурзі.

Раніше ми писали, що пішов із життя відомий український футболіст та тренер Сергій Морозов, що запам'ятався своєю роботою як експерт на телебаченні.