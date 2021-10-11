10 жовтня 21:45
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12 жовтня 21:45
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15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
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Десна --
Олександрія --
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Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
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Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
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Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
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Помер легендарний соратник Валерія Лобановського

Андрій Трофімов
11 жовтня, 08:42
Помер колишній футболіст і тренер-селекціонер київського Динамо Анатолій Сучков. Він допоміг команді вперше виграти чемпіонат СРСР

Сучков грав і працював у Динамо майже 50 років

На 87-му році життя зупинилося серце колишнього футболіста київського Динамо першого чемпіонського складу 1961 року, що а потім тренера-селекціонера Анатолія Андрійовича Сучкова.

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Сучков народився у Москві, але починав свою кар'єру в запорізькому Металургу. У 1959 році отримав запрошення в Динамо. І допоміг Києву виграти перше в історії чемпіонство СРСР.

У 1974 році Валерій Лобановський запросив Сучкова в Динамо займатися селекційною роботою.

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Він став найуспішнішим селекціонером в історії київського Динамо, знайшовши для команди цілу плеяду футболістів, що стали лідерами київського клубу – Анатолій Дем'яненко, Вадим Євтушенко, Василь Рац, Андрій Баль, Сергій Балтача, Олег Кузнецов, Сергій Юран...

Раніше ми писали, що водій київського Динамо помер , Коли віз команду до Львова.

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