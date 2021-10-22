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Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
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Помер відомий український футболіст і тренер Сергій Морозов

Олександр Трикіша
22 жовтня, 09:47
Пішов з життя відомий український футболіст і тренер Сергій Морозов, який запам'ятався своєю роботою в якості експерта на ТБ. Причини смерті невідомі

Пішов з життя Сергій Морозов

Про смерть Морозова повідомив директор каналів "Футбол" Олександр Денисов у себе в Facebook.

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Сергій Морозов народився в Києві і починав свою кар'єру в Динамо, але до першої команди не доріс через перелом ноги. На дорослому рівні грав за інші команди.

Зоряний час припав на виступ у складі луганської Зорі, з якою в 1972 році він став чемпіоном СРСР. Потім він пограв за московський ЦСКА і в 1977 році завершив кар'єру.

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Після завершення футбольної кар'єри Морозов спробував себе у ролі тренера, але особливих успіхів тут не домігся, хоча і отримав звання Заслуженого тренера України.

Морозов встиг потренувати команди з Росії, Китаю, Туркменістану та України, а з 2008 року перейшов на роботу на ТБ в якості експерта на каналах "Футбол".

В кінці вересня трагічно загинув колишній український футболіст. На 42-му році життя трагічно помер ексгравець чернігівської Десни Максим Маркелов. Подробиці смерті спортсмена не повідомляються.

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Раніше ми писали, що помер футболіст, який 39 років був в комі. Колишній гравець Парі Сен-Жермен і збірної Франції Жан-П'єр Адамс впав у кому в березні 1982 року, після того, як помилився анестезіолог під час операції.

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