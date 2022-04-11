Помер колишній гравець та президент Шахтаря

Ігор Дибченко помер 11 квітня 2022 року / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У сім'ї Шахтаря сталася трагедія. На 62-му році життя помер ексгравець команди Ігор Дибченко. Причина смерті залишається невідомою.

Ігор Васильович народився у Донецьку 15 липня 1960 року та майже всю кар'єру провів на Донбасі. Дибченко був вихованцем Шахтаря.

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За донеччан Дибченко виступав із 1981 по 1986 роки. За цей час півзахисник провів 37 поєдинків та забив 5 голів. Також Ігор Васильович грав за сімферопольську Таврію, Шахтар із Горлівки, криворізький Кривбас, Канатник Харцизька та Південсталь із Єнакієвого.

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Після завершення кар'єри Дибченко був президентом жіночого футбольного клубу Шахтар з 1994 по 1996 роки, працював тренером-селекціонером (1996-2000), очолював селекційну службу клубу, а також керував Шахтарем-2 та Шахтарем-3.

Світла пам'ять...