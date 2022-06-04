Україну перед Уельсом посилив легіонер із Бордо

Ігнатенко провів за Бордо 11 матчів

Півзахисник французького Бордо Данило Ігнатенко отримав дебютний виклик до збірної України. Футболіст прилетів до Кардіффа, де національна команда готується до матчу з Уельсом. Днями українці у плей-офф ЧС-2022 обіграли Шотландію .

Данило належить Дніпру-1, а виступав за Бордо на правах оренди у другій частині минулого сезону. У 11 матчах за французький клуб він відзначився трьома результативними передачами.

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Україна зіграє з Уельсом у неділю, 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.

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Після гри з Уельсом команда Олександра Петракова проведе три матчі у Лізі націй: 8-го та 14 червня Україна зіграє з Ірландією, 11-го – з Вірменією.