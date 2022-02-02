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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Україну могли позбавити прапора та гімну на Олімпіаді-2022! Чому ми не пішли шляхом Росії

Андрій Трофімов
2 лютого, 14:31
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зізнався, що наша країна ледь не втратила свою айдентику на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Вадим Гутцайт розповів про проблеми українських олімпійців із WADA

У жовтні минулого року Всесвітнє антидопінгове агентство WADA розпочало розслідування щодо України у справі про порушення правил тестування олімпійців напередодні Олімпіади-2020.

За їхніми даними, Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) з 2012 року проводив завчасний збір проб, організуючи тестування спортсменів за попереднім повідомленням.

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Це поставило під загрозу виступ наших олімпійців під прапором та гімном України на зимових Олімпійських іграх 2022 року. Про це в інтерв'ю Tribuna.com розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

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"Цього разу не буде як у Токіо. На жаль, чи на щастя, ця проблема сталася в мій час, коли я тут працюю. Адже де б я не працював, завжди якісь складні моменти беру на себе і йду їх вирішувати.

Ми зараз повністю співпрацюємо з WADA. Ми провели свій аудит, відкрили все для WADA, надали всі листи та інформацію, яку вони попросили, коли все це почалося.

Міністр спорту Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Були моменти, коли нас могли позбавити права виступати під нашим прапором. Наші дії разом із WADA забезпечили відсутність будь-яких наслідків для українських спортсменів за результатами розслідування.

Дякувати Богу, таких критичних порушень більше не було. Із самого початку було зрозуміло, що український кейс повністю відрізняється від російського".

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Варто зазначити, що збірна Росії зараз на Олімпійських іграх виступає без прапора та гімну через допінгові махінації. Її спортсмени ідентифікуються під абревіатурою ОКР – Олімпійський комітет Росії.