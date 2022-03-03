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"Український народ має пишатися Усиком". Батько Ф'юрі в захваті від мужності українця

Сергій Шаховець
3 березня, 13:36
Війна Росії проти України відсунула на другий план усі спортивні події. Довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа, швидше за все, буде перенесено на більш пізні терміни

Батько Циганського короля захоплюється мужністю українських боксерів / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Фьрі Джон Ф'юрі прокоментував рішення Олександра Усика вступити в тероборону і висловився про поєдинок із Джошуа.

"Якщо не буде нормалізації відносин між Україною та Росією найближчим часом, я не думаю, що ми побачимо реванш між Усиком та Джошуа. Це неможливо, бо Олександр зараз бігає з автоматом та захищає свою країну. Що ж, він мусить це робити. Він захищає свою країну, як і брати Клички.

У цій ситуації його думки не будуть зайняті Ентоні Джошуа. Він буде зайнятий захистом своєї території. Український народ має пишатися Усиком", – цитує Ф'юрі-старшого fightnews.info.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

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Зазначимо, що сам Ентоні Джошуа готовий чекати на Усика з війни. Поки український чемпіон захищає Україну від російських загарбників, Ей Джей проведе проміжний бій.