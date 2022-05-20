Український гросмейстер побореться з другом Путіна за посаду голови ФІДЕ

Андрій Баришполець спробує усунути Дворковича з посади президента ФІДЕ / Фото: Колаж: Сьогодні

В даний час шахову федерацію (ФІДЕ) очолює росіянин Анатолій Дворкович – колишній помічник президента РФ Дмитро Медведєв. Він керує федерацією із 2018 року.

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Цього року на конгресі ФІДЕ, що відбудеться з 31 липня по 9 серпня в індійському місті Ченнаї, буде обрано нового голову федерації.

Свою кандидатуру на пост президента висунув український гросмейстер Андрій Баришполець. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Репутація ФІДЕ – головна причина того, що організація зазнає систематичних невдач і їй потрібна підтримка авторитарних урядів. Двадцять три роки президентства Кірсана Ілюмжинова сформували імідж ФІДЕ як службовця політичних інтересів, корумпованої та погано фінансованої організації. І хоча нинішній команді вдалося зробити управління ФІДЕ більш прозорим та відкритим, політична та фінансова залежність ФІДЕ від російської влади більш ніж очевидна. Бажаючи виправити репутацію ФІДЕ, я висунув свою кандидатуру на посаду президента Міжнародної шахової федерації", – йдеться у заяві Баришпольця.

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Раніше знаменитий російський шахіст Гарі Каспаров заявив, що ФІДЕ контролюється російськими спецслужбами. Така практика збереглася ще з часів Радянського Союзу.