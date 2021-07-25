Український герой Олімпіади готує плов, не кричить і читає Булгакова: ТОП-13 фактів про Рейзліна

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 в Токіо у фехтуванні не міг домогтися успіхів до 30 років через проблеми з самоконтролем

Ігор Рейзлін на доріжці, з дружиною і кумом Нікішиним / Фото: Reuters, Facebook

Шпажист Ігор Рейзлін, який приніс Україні другу нагороду Олімпіади-2020, унікальний спортсмен, який вже після 30 років пробився до першої команди країни на постійній основі. І лише у 37 дебютував на Іграх. Зате як! Відразу на п'єдестал! Читайте і інші цікаві факти про українського мушкетера.

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1. Медаль Рейзліна – перша олімпійська нагорода незалежної України у чоловічій шпазі.



Фото Reuters

2. Ігор Рейзлін – син відомого українського тренера з фехтування на шпагах Дмитра Рейзліна, який працює переважно з дівчатами.



Фото Reuters

3. Став єдиним українцем, кому вдалося забрати з чемпіонату світу з фехтування-2019 відразу дві медалі – особисту "бронзу" і командне "срібло". Причому для 35-річного Рейзліна це були перші нагороди ЧС в його кар'єрі. До цього найкращим особистим результатом на п'яти попередніх світах було 44-те місце ще 2009 року!

4. Перший етап Кубка світу українець виграв тільки в листопаді 2019 року в швейцарському Берні. А 2020-й Рейзлін закінчив на четвертому місці у світовому рейтингу – найкращий результат в кар'єрі.

5. Перемагати раніше заважав характер

"Років до 30 у мене були проблеми з самоконтролем – вибуховий характер, – зізнавався Ігор. – І на доріжці я більше боровся з самим собою, ніж з противником. Що допомогло? Багаторічна важка праця і завзятість, підтримка сім'ї і, звичайно, робота мого батька і тренера Дмитра Рейзліна".

6. Кумом і близьким другом Рейзліна є багаторічний лідер збірної України з фехтування на шпагах Богдан Нікішин. Але Ігор не любить з ним зустрічатися на змаганнях:

"Богдан мало допускає помилок сам і практично не прощає їх супернику. Бої з ним дуже вимотують і емоційно, і фізично".

7. Герой Олімпіади одружений з чарівною брюнеткою Наталею і виховує двох синів, які чекають медаль вдома.

8. Рейзлін – лейтенант Збройних сил України.

9. Рейзлін худне в Японії, про що розповів ФФУ:

"Взагалі японська кухня мені подобається, але день на третій-четвертий мене від неї нудити починає. З останнього збору в Японії я повернувся – мінус п'ять кілограмів. Решта наших хлопців там нормально харчується, а ось я чомусь не можу".

10. Найбільшою проблемою Рейзліна на доріжці, як він зізнавався, завжди були французи, які фехтують лівою рукою, у кількості двох осіб – це Жан-Мішель Люсенай і Готьє Грюм’є. Ось і в півфіналі Олімпіади він програв французу Ромену Канноне, який став олімпійським чемпіоном.

11. Ігор взагалі не кричить на доріжках останні років шість-сім: "Адже якщо я кричу, то у мене сил фехтувати далі просто не залишиться. Тому я переважно мовчу. І навіть коли переміг у чвертьфіналі на чемпіонаті світу, не дав волю емоціям".

12. З дитинства улюблена книга Рейзліна "Майстер і Маргарита".

"Я взагалі дуже багато читаю і якщо потрібно порадити тільки одну, то боюся не зможу. Булгаков, Ремарк, Набоков – краще назву кілька авторів".

13. Шпажист дружить з кухнею і любить готувати, особливо страви на мангалі, плов, шурпу, шашлик. І скромно заявляє, що може зіграти кілька пісень на гітарі.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.