Український футбол втратив друга! Брати Суркіси попрощалися з Леонідом Кравчуком

Ігор та Григорій Суркіси попрощалися з Леонідом Кравчуком

Вчора, 10 травня, помер перший Президент України Леонід Кравчук. Екс-політик помер у 88 років через тривалу хворобу.

Кравчук був шанувальником київського Динамо і нечужою для клубу людиною. Пам'ять екс-президента України вшанували брати Суркіси – Григорій та Ігор.

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"Залишив світ Леонід Макарович Кравчук. Перестало битися велике серце гідного сина України, видатного політика, першого президента нашої держави. З його ім'ям нерозривно пов'язані події переломного періоду здобуття Україною незалежності, будівництва демократичного суспільства, утвердження країни у ролі повноцінного члена міжнародної спільноти. На цей вівтар Леонід Кравчук поклав увесь свій досвід, мудрість, послідовність та принциповість, стратегічний та дипломатичний шарм.

Персона справді історичного масштабу. Поза політикою він залишався світлою і чуйною людиною, добрим товаришем, дбайливим головою сім'ю, людиною слова та справи, козацької удачі, широкої душі та блискучого гумору. В особі Леоніда Кравчука весь український футбол та Динамо мали щирого друга. Голова опікунської ради ФК, він завжди залишався не просто відданим шанувальником та тонким знавцем гри, а ще й авторитетним повпредом колективу на внутрішній та міжнародній аренах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного, який залишив по собі світлу та довгу пам'ять. Покойтеся зі світом, Леоніде Макаровичу".

Зазначимо, що у червні минулого року Леонідові Кравчуку зробили операцію на серці. За інформацією ЗМІ, Леонід Макарович провів понад місяць у реанімації на апараті штучної вентиляції легень.

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Лікарі оцінювали його стан як складний. На початку вересня стало відомо, що Кравчук вийшов із коми . Він частково прийшов до тями, але говорити не міг. Пізніше перший президент України проходив реабілітацію у Німеччині .