Український футбол – це не лише УПЛ. У якому форматі пройдуть Перша та Друга ліги

Олександр Каденко - президент ПФЛ

Наприкінці серпня має розпочатися новий сезон УПЛ. Очікується, що матчі чемпіонату України відбуватимуться на території нашої країни, попри воєнний стан.

Також очікується повернення футболу у Першій та Другій лігах. Попередньо, у кожній із них на старт вийде по 16 команд. Голова ПФЛ Олександр Каденко пояснив деталі формату, за яким гратимуть турніри.

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"Швидше за все, у Першій та Другій лізі буде формат із поділом на дві групи по 8 команд у кожній. Загальна кількість учасників – 16 команд у Першій лізі та 16 у Другій. Там ще є різні варіанти, але я поки що не озвучуватиму їх.

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Ми спілкувалися з клубами та обговорювали ці варіанти. Чекатимемо, коли клуби визначаться, тоді вже повідомимо. Поки що я не готовий сказати, чи буде класичний формат проведення змагань. Я не відчув, що більшість клубів підтримують класичний варіант.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону в УПЛ піднялися Металіст та Кривбас. При цьому до другого дивізіону ніхто не вилетів. Десна і Маріуполь, які знялися з розіграшу, залишилися з правом повернення в елітний дивізіон через рік.