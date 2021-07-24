Український дзюдоїст посперечається за "бронзу" Олімпіади

Киянин Артем Лесюк, одним із тренерів якого є батько Дар'ї Білодід, точно залишиться без "золота" і "срібла", але ще може заскочити на третій рядок

Дзюдоїст із Києва Артем Лесюк / Фото: Instagram

В 1/16 фіналу у ваговій категорії до 60 кг 24-річний український дзюдоїст Артем Лесюк переміг Хосе Рамоса з Гватемали, в 1/8 фіналу був сильнішим за представника Узбекистану Шарафуддіна Лутфіллаєва.

Однак у чвертьфіналі Лесюк програв віцечемпіону Європи французу Луці Мхеїдзе, що означає – Артем вже точно залишиться без золотої або срібної медалі.

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Але українець ще може здобути бронзову нагороду, якщо виграє втішний турнір. Першим суперником Лесюка там буде представник Нідерландів Торніке Цякадоеа. Початок поєдинку – об 11:30 за Києвом.

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Артем Лесюк і Геннадій Білодід

Зазначимо, що кумиром Артема Лесюка є Кріштіану Роналду. А до дзюдо він займався плаванням і футболом.

Раніше на Олімпіаді розіграли перше "золото". У стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів не було рівних представниці Китаю Цянь Ян, яка з олімпійським рекордом перестріляла Анастасію Галашину з ОКР.