Український боксер відновив кар'єру, щоб ганебно програти росіянину

Андрій Мангушев переміх Ісмаїла Сіллаха / Фото: Twitter
Уже в 3-му раунді Мангушев потряс Сіллаха ударом з правої, потім він затиснув його біля канатів і кинувся добивати. Українець вже не міг нормально захищатися, тому його кут просигналізував про капітуляцію. І заради цього варто було повертатися на ринг?
36-річний Сіллах не виходив на ринг з 2018 року. На його рахунку 27 перемог і сім поразок. У 2013 році українець претендував на чемпіонський пояс WBO, але поступився іншому росіянину Сергію Ковальову.
Читайте також:
- Російського Десантника задушили в США: відео
- Вирубив, як Кличко! Брутальний нокаут в ММА
- Осетина з відірваним пальцем вирубили в США: відео нокауту
- Б'є, як дід! Вражаючий дебют онука Мохаммеда Алі
- Бійця "приспали" ударом в голову. Жах з Парагваю
- Не на того нарвався: боєць MMA відбив власний автомобіль у викрадача
- Українець протримався в Москві менше двох раундів: відео яскравого нокауту