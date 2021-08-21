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Український боксер відновив кар'єру, щоб ганебно програти росіянину

Олександр Трикіша
21 серпня, 09:58
Український боксер Ісмаїл Сіллах відновив кар'єру, проте в першому ж поєдинку поступився росіянину Андрію Мангушеву в бою за титул NABA – USA. Поєдинок відбувся Маямі

Андрій Мангушев переміх Ісмаїла Сіллаха / Фото: Twitter

Уже в 3-му раунді Мангушев потряс Сіллаха ударом з правої, потім він затиснув його біля канатів і кинувся добивати. Українець вже не міг нормально захищатися, тому його кут просигналізував про капітуляцію. І заради цього варто було повертатися на ринг?

36-річний Сіллах не виходив на ринг з 2018 року. На його рахунку 27 перемог і сім поразок. У 2013 році українець претендував на чемпіонський пояс WBO, але поступився іншому росіянину Сергію Ковальову.

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