Український боксер відновив кар'єру, щоб ганебно програти росіянину

Андрій Мангушев переміх Ісмаїла Сіллаха / Фото: Twitter

Уже в 3-му раунді Мангушев потряс Сіллаха ударом з правої, потім він затиснув його біля канатів і кинувся добивати. Українець вже не міг нормально захищатися, тому його кут просигналізував про капітуляцію. І заради цього варто було повертатися на ринг?

36-річний Сіллах не виходив на ринг з 2018 року. На його рахунку 27 перемог і сім поразок. У 2013 році українець претендував на чемпіонський пояс WBO, але поступився іншому росіянину Сергію Ковальову.