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Український боксер набив собі портрет Зеленського: "Я ваш фанат, Містере"

Андрій Трофімов
20 серпня, 09:48
Відомий український боксер Іван Редкач написав у соцмережах, що зробив собі татуювання із зображенням президента України Володимира Зеленського

Редкач і його нове татуювання / Фото: Instagram

Скандальний український боксер Іван Редкач здивував постом в соцмережах. Він заявив, що зробив татуювання з зображенням президента України Володимира Зеленського.

"Зроблено. Моє нове тату. Я ваш фанат, Містере Зеленський. Напередодні свята День Незалежності України зробив татуювання", – підписав знімок в Instagram Редкач.

Хоча знаючи почуття гумору Редкача, він цілком міг і пожартувати.

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Нагадаємо, боксер Редкач відомий тим, що вкусив за плече свого суперника Денні Гарсію під час недавнього поєдинку, за що був покараний тривалою дискваліфікацією.

А перед цим він зчепився з Ломаченком у церкві. Іван регулярно підколює Василя щодо його релігійних поглядів.

А ще Редкач вимагає вигнати з України "тренера-сепаратиста" Усика. Сергій Лапін встигав боксувати на чемпіонаті Росії і допомагати Усіку в Україні.

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