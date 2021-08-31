1 вересня 17:00
Казахстан --
Україна --
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Українські плавці до кінця боролися за золото, але в підсумки у наших паралімпійців срібло і бронза

Сергій Шаховець
31 серпня, 12:15
На Паралімпіаді-2020 у Токіо українські плавці Веракса і Крайник завоювали дві медалі в скарбничку збірної України

Максим Веракса завоював срібло на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні на Паралімпійських іграх у Токіо пройшли фінальні запливи в плаванні. Представники збірної України здобули дві медалі.

Першим з українських плавців змагався Максим Веракса. У запливі на дистанції 100 метрів (клас – S12) українець фінішував з другим результатом – 52.87 сек. Максим лідирував практично на всій дистанції, але фініші програв азербайджанцю Салеї 0.18 сек.

Другий українець в цьому запливі – Ілля Яременко фінішував четвертим.

Це друга нагорода для українця на Іграх в Токіо, раніше він завоював бронзу в запливі на 50 м вільним стилем.

Другу медаль за сьогодні в плаванні виграв Василь Крайник.

Реклама

Український паралімпієць боровся за золоту медаль Паралімпіади-2020, але в підсумку фінішував третім. Бронзова медаль стала першою в кар'єрі спортсмена.

Василь Крайник / Фото: Reuters

Василь виступав у запливі на 200 метрів комплексним плаванням і показав час 2:09.92. Золото завоював британський плавець Данн Різ.

Реклама