Українська команда стала чемпіоном турніру з CS:GO. За неї грали два росіянина

NaVi - чемпіони BLAST Spring Finals 2022

Сьогодні в Португалії добіг кінця великий кіберівент з комп'ютерної гри CS:GO під назвою Blast Premier Spring Finals. Участь у турнірі взяло 8 команд.

Серед них був і український кіберколектив NaVi (Natus Vincere). Саме наша команда зрештою і стала переможцем. У групі NaVi посіли лише друге місце, проте успішно пройшли сіткою плей-офф.

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У фіналі українцям протистояла команда Vitality із Франції. "Народжені перемагати" не віддали супернику жодної карти, обігравши його з рахунком 2:0.

На Mirage український колектив виграв із рахунком 16:8, а на Overpass – 16:5. Перемога дозволила українцям здобути головний приз турніру – 200 тисяч доларів.

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Найкращим гравцем був визнаний Олександр Костилєв. Для S1mple ця нагорода стала 20-ою в кар'єрі, що зробило його рекордсменом за цим показником.

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Примітно, що до складу NaVi входять двоє росіян – Ілля Perfecto Залуцький та капітан Денис Electronic Шаріпов. А перед турніром команда попрощався з Кирилом Boombl4 Михайловим. Його дружина виявилася яскравою шанувальницею російського фюрера Путіна, який розв'язав війну в Україні.