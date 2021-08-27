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Українська біатлоністка виграла срібло чемпіонату світу

Любомир Луканюк
27 серпня, 17:41
Олімпійська чемпіонка Юлія Джима посіла друге місце в суперспринті літнього чемпіонату світу з біатлону. До останніх метрів наша спортсменка боролася за золото

Призери чемпіонату світу на подіумі / Фото: IBU

Біатлон – це не тільки зимовий вид спорту. Тут навіть влітку проходять чемпіонати світу. Спортсмени тільки змінюють лижі на лижеролери.

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Сьогодні в чеському Нове Мєсто українка Юлія Джима виграла срібну медаль літнього чемпіонату світу з біатлону. Наша спортсменка фінішувала другою в суперспринті.

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До останніх метрів дистанції Юля боролася за золото з чешкою Маркетою Давидовою, але поступилася тій ходом.

Результати суперспринту

1. Маркета Давидова (Чехія) – 20.55,4 (1+0+1+1)
2. Юлія Джима (Україна) – +1,2 (0+0+1+1)
3. Ірина Казакевич (Росія) – +9,5 (0+0+2+3)
...
18. Дар'я Блашко (Україна) – +1.05,8 (0+2+0+2)
25. Олена Білосюк (Україна) – +1.50,9 (1+1+1+2)
26. Ольга Абрамова (Україна) – +1.52,3 (1+0+1+1)
29. Анна Кривонос (Україна) – +2.31,6 (2+1+3+2)

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