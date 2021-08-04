Українок переплутали з росіянками: на церемонії нагородження диктор неправильно назвав медалістів

На Олімпійських іграх у Токіо українських спортсменок Марту Федіну та Анастасію Савчук назвали дуетом з ОКР. Пізніше ситуація була виправлена

Марта Федіна і Анастасія Савчук завоювали бронзові медалі / Фото: Reuters

Під час церемонії нагородження українських синхроністок Марти Федіної і Анастасії Савчук, які завоювали бронзові медалі на Іграх у Токіо, диктор оголосив спортсменок як представниць команди ОКР. Про це повідомляє ТАСС.

Марта Федіна і Анастасія Савчук на церемонії нагородження / Фото: Reuters

"Третє місце представили як Russian Olympic Committee. Після чого виникла пауза, ніхто не розумів, що відбувається, але все ж виправилися", – розповіла росіянка Колесніченко.

Виступ українських синхроністок на Олімпіаді-2020 у Токіо / Фото: Reuters

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Як відомо, за підсумками змагань, результат Федіної та Савчук склав 189,4620 бала. Перемогли в дуетах представниці ОКР – Світлана Колесніченко та Світлана Ромашина з результатом 195,9079 бала. Друге місце зайняли китайські спортсменки Хуан Сюечень та Сунь Веньянь з підсумковим результатом 192,4499 бала.

Марта Федіна і Анастасія Савчук, Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

Бронзові олімпійські медалі стали першими для України за весь час виступів на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що сьогодні українці завоювали чотири медалі:

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.