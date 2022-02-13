Українку оштрафували на Олімпіаді

Петренко поплатилася за забудькуватість / Фото: Reuters

Українська біатлоністка Ірина Петренко (колишня Варвинець), припустившись двох хиб на третій стрільбі у сьогоднішній гонці переслідування, пробігла лише одне штрафне коло.

За це організатори покарали Ірину двохвилинним штрафом, який відкинув її на останнє, 55-те місце за результатами перегонів.

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Буває й таке!

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На жаль, провал у пасьюті дорого коштував Петренко – вона не потрапила до 30 учасниць масового старту, який відбудеться 19 лютого. У ньому Україну представить лише Юлія Джима.

Раніше ми писали про великий вчинок на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.