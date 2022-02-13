13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Українку оштрафували на Олімпіаді

Андрій Трофімов
13 лютого, 16:18
Біатлоністку Ірину Петренко підвела пам'ять під час гонки переслідування, і це коштувало їй останнього місця у пасьюті

Петренко поплатилася за забудькуватість / Фото: Reuters

Українська біатлоністка Ірина Петренко (колишня Варвинець), припустившись двох хиб на третій стрільбі у сьогоднішній гонці переслідування, пробігла лише одне штрафне коло.

За це організатори покарали Ірину двохвилинним штрафом, який відкинув її на останнє, 55-те місце за результатами перегонів.

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Буває й таке!

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На жаль, провал у пасьюті дорого коштував Петренко – вона не потрапила до 30 учасниць масового старту, який відбудеться 19 лютого. У ньому Україну представить лише Юлія Джима.

Раніше ми писали про великий вчинок на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.