Українка вилітали з траси на Олімпіаді

Анастасия Шепіленко / Фото: Reuters

Українка Анастасія Шепіленко, яка стала 39-ю у слаломі-гіганті на Олімпіаді, у слаломі 9 лютого не зуміла фінішувати.

Шепіленко зійшла з дистанції у першій же спробі, втративши право стартувати у другому заїзді.

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До моменту старту українки траса була розбита, і Анастасія не зуміла з нею впоратися.

Втішити Анастасію може те, що з траси в першій спробі вилетіло ще 29 спортсменок, серед них – фаворитка змагань, дворазова олімпійська чемпіонка із США Мікаела Шиффрін.

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Для зіркової американки, яка раніше зазнала аналогічної невдачі в гігантському слаломі, це нищівне фіаско. Мікаела не приховувала своїх сліз.

Нагадаємо, у Пекіні нагороди різної якості вибороли вже 20 країн. На жаль, у цьому списку поки що відсутня Україна. Які місця посідають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .

Ігри триватимуть до 20 лютого.