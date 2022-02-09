8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Українка вилітали з траси на Олімпіаді

Андрій Трофімов
9 лютого, 08:35
У Анастасії Шепіленко не склалися виступи в гірськолижному слаломі

Анастасия Шепіленко / Фото: Reuters

Українка Анастасія Шепіленко, яка стала 39-ю у слаломі-гіганті на Олімпіаді, у слаломі 9 лютого не зуміла фінішувати.

Шепіленко зійшла з дистанції у першій же спробі, втративши право стартувати у другому заїзді.

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До моменту старту українки траса була розбита, і Анастасія не зуміла з нею впоратися.

Втішити Анастасію може те, що з траси в першій спробі вилетіло ще 29 спортсменок, серед них – фаворитка змагань, дворазова олімпійська чемпіонка із США Мікаела Шиффрін.

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Для зіркової американки, яка раніше зазнала аналогічної невдачі в гігантському слаломі, це нищівне фіаско. Мікаела не приховувала своїх сліз.

Нагадаємо, у Пекіні нагороди різної якості вибороли вже 20 країн. На жаль, у цьому списку поки що відсутня Україна. Які місця посідають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .

Ігри триватимуть до 20 лютого.